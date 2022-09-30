В Думе назвали потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным

При принятии закона о кредитных каникулах для призванных на службу в рамках частичной мобилизации, который предусматривает списание долгов погибшим и членам их семей, банки могут потерять не более 1 — 2% чистой прибыли. Такую предварительную оценку дали в Минфине, заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передают «Известия».

По его словам, обсуждение возможных вариантов компенсации для банков продолжается, об окончательном решении говорить рано. Также Аксаков считает, что опасения по поводу рисков для рынка в случае ужесточения условий выдачи кредитов мужчинам призывного возраста преувеличены, поскольку их доля составляет более 40% трудоспособного населения. К тому же они являются самыми активными среди заемщиков, особенно что касается ипотеки.

Центробанк России после объявления о частичной мобилизации 21 сентября рекомендовал банкам давать отсрочки по ссудам, уменьшать их величину на срок мобилизации или разработать специальные программы реструктуризации.

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных внесли в Госдуму 23 сентября. Нижняя палата российского парламента уже одобрила его во втором чтении, он направлен на рассмотрение в Совет федерации.

Льготный период предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок военной службы заемщика, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В случае гибели заемщика при прохождении военной службы предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство россиян (67%) поддержали эту инициативу. Те, кто выступил против нее, считают, что мобилизованные смогут обслуживать свои долги, поскольку будут получать зарплату.