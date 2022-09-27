Большинство россиян поддержали кредитную амнистию для мобилизованных

Большинство россиян (67%) поддерживают инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных, 10% высказались против, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК). Исследование было проведено 23—26 сентября среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Респонденты, которые высказались за введение этой меры, считают ее справедливой компенсацией за риск для участников боевых действий. По мнению противников инициативы, мобилизованные смогут обслуживать свои долги, поскольку будут получать зарплату.

Сторонников кредитной амнистии больше среди мужчин, чем среди женщин (70% против 63% соответственно). Наибольшей популярностью это предложение пользуется среди тех, кто брал кредиты за последние полгода — 78%. Из тех, кто не брал займы, за списание долгов мобилизованных выступают 60% опрошенных.

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