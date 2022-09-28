Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Федеральный закон о кредитных каникулах для участников СВО направили в Совет Федерации России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции на Украине могут предоставить кредитные каникулы на срок несения службы, следует из материалов на ее сайте.

«Направить указанный федеральный закон в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее, 26 сентября, комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал рассмотрение в первом чтении законопроекта о кредитных каникулах для россиян, призванных на военную службу по мобилизации.

Среди авторов документа — сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и группа депутатов Госдумы. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 23 сентября.

Льготный период предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок военной службы заемщика, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Кредитные каникулы также могут предоставить «лицам, находящимся на иждивении» у мобилизованных, то есть несовершеннолетним членам семьи, инвалидам первой или второй группы.

Читайте на РБК Pro Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Как религия влияет на стиль управления компаниями Как религия влияет на стиль управления компаниями Статьи Pro Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи

В случае гибели заемщика при прохождении военной службы предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Центробанк России 21 сентября, после объявления о частичной мобилизации, рекомендовал банкам давать отсрочки по ссудам или уменьшать их величину на срок мобилизации или разработать специальные программы реструктуризации.

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения из всех округов России, согласно результатам которого большинство россиян (67%) поддержали инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных, 10% высказались против.

Те, кто высказался за введение этой меры, считают ее справедливой компенсацией за риск для участников боевых действий. По мнению противников инициативы, мобилизованные смогут обслуживать свои долги, поскольку будут получать зарплату.

