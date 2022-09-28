Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:41
Силуанов не исключил скорого возврата Минфина к покупкам валюты на рынке Экономика, 17:37
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 17:23
Кредитные каникулы для участников спецоперации прошли 2-е и 3-е чтение Недвижимость, 17:20
Володин предложил брать на госслужбу только отслуживших в армии Политика, 17:19
Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на российскую нефть Политика, 17:19
В Госдуме заявили о планах не мобилизовать граждан с учеными степенями Политика, 17:10
Ракова обсудила новые подходы к поддержке старшего поколения в Москве Город, 17:08
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минфин рассказал о плане изъять часть конъюнктурных сверхдоходов бизнеса Экономика, 17:00
Гол на первой минуте принес «Уралу» победу над «Торпедо» в Кубке России Спорт, 17:00
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 17:00
Отказ от гражданства после получения повестки не даст защиты от призыва Политика, 16:56
Россия соберет Совбез ООН из-за повреждений «Северных потоков» Политика, 16:53
В Белоруссии началась внезапная проверка военной авиабазы под Минском Политика, 16:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Федеральный закон о кредитных каникулах для участников СВО направили в Совет Федерации России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому участникам специальной военной операции на Украине могут предоставить кредитные каникулы на срок несения службы, следует из материалов на ее сайте.

«Направить указанный федеральный закон в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее, 26 сентября, комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал рассмотрение в первом чтении законопроекта о кредитных каникулах для россиян, призванных на военную службу по мобилизации.

Среди авторов документа — сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и группа депутатов Госдумы. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 23 сентября.

Большинство россиян поддержали кредитную амнистию для мобилизованных
Политика
Фото:Андрей Самсонов / ТАСС

Льготный период предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок военной службы заемщика, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Кредитные каникулы также могут предоставить «лицам, находящимся на иждивении» у мобилизованных, то есть несовершеннолетним членам семьи, инвалидам первой или второй группы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как религия влияет на стиль управления компаниями
Статьи
Pro
Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи

В случае гибели заемщика при прохождении военной службы предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

Центробанк России 21 сентября, после объявления о частичной мобилизации, рекомендовал банкам давать отсрочки по ссудам или уменьшать их величину на срок мобилизации или разработать специальные программы реструктуризации.

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения из всех округов России, согласно результатам которого большинство россиян (67%) поддержали инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных, 10% высказались против.

Те, кто высказался за введение этой меры, считают ее справедливой компенсацией за риск для участников боевых действий. По мнению противников инициативы, мобилизованные смогут обслуживать свои долги, поскольку будут получать зарплату.
 

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Госдума законопроект мобилизация кредит
Материалы по теме
Большинство россиян поддержали кредитную амнистию для мобилизованных
Политика
В Госдуме поддержали законопроект о кредитной отсрочке для мобилизованных
Финансы
Родственники смогут просить об отсрочке по кредитам мобилизованных
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter