Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Google закроет игровой стриминговый сервис Stadia Технологии и медиа, 01:42
Муж освещавшей протесты в Дагестане журналистки сказал, что ее нашли Общество, 01:15
Пушилин рассказал о ситуации на самом сложном направлении фронта Политика, 01:10
В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100-300 тыс. Политика, 01:09
ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши Политика, 00:57
Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов Общество, 00:45
Как «Спартак» прервал 22-матчевую серию «Зенита» против московских клубов Спорт, 00:30
Михалков попросил об отсрочке для участников общественно значимых съемок Политика, 00:29
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса» Политика, 00:19
Рост экономики покажет каждый пятый регион России Экономика, 00:00
Привычное разнообразие: Ольга Михайловская — об универмагах «Стокманн» РБК и Стокманн, 29 сен, 23:59
В Подмосковье водитель протаранил машину ДПС, пострадали трое полицейских Общество, 29 сен, 23:47
Политика ,  
0 

ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши

ВВС Италии сообщили о втором за два дня вылете из-за российского самолета у границ Польши

Итальянские военно-воздушные силы, участвующие в миссии НАТО по регулированию польского воздушного пространства поднялись в воздух из-за российского самолета вблизи границ Польши, сообщает ВВС Италии в Twitter.

Это не первое сообщение о немедленном вылете итальянской авиации в Польше — 27 сентября ВВС Италии сообщало в Twitter о перехвате трех российских самолетов у северо-восточной границы НАТО.

Материал дополняется.

Теги
Италия военная авиация НАТО Польша
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter