ВВС Италии сообщили о втором за два дня вылете из-за российского самолета у границ Польши

ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши

Итальянские военно-воздушные силы, участвующие в миссии НАТО по регулированию польского воздушного пространства поднялись в воздух из-за российского самолета вблизи границ Польши, сообщает ВВС Италии в Twitter.

Это не первое сообщение о немедленном вылете итальянской авиации в Польше — 27 сентября ВВС Италии сообщало в Twitter о перехвате трех российских самолетов у северо-восточной границы НАТО.

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