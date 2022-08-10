МИД Эстонии сообщил о нарушении воздушной границы российским вертолетом

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Посла России в Таллине Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии, после того как российский вертолет нарушил воздушное пространство республики, передает пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«МИД Эстонии вызвал посла Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы, произошедшем 9 августа», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии, в районе погранперехода Койдула. Койдула находится на границе с Псковской областью, недалеко от города Печоры.

Кроме того, на встрече эстонский МИД осудил российскую спецоперацию на Украине и призвал Москву уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности.

21 июня МИД Эстонии вызывал Липаева, чтобы выразить протест в связи с нарушением воздушного пространства республики российским вертолетом. По данным ведомства, вертолет нарушил границу у пограничного пункта Койдула 18 июня. Эстонский МИД назвал инцидент крайне серьезным и досадным и посчитал его неприемлемым.