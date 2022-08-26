Польша договорилась о поставках танков и самоходок из Южной Кореи

Танк К2 Black Panther (Фото: Josh Smith / Reuters)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договоры о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9.

По словам Блащака, Польша укрепляет свою обороноспособность, в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, чтобы освоить новую технику.

«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — отметил министр.

Cоглашение предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022–2025 годы. К2 — единственный танк четвертого поколения, стоящий сейчас на вооружении: оснащен 120 мм автоматической пушкой, двумя пулеметами и управляемой противотанковой ракетой.

Также Варшава заказала самоходные 155 мм гаубицы в версии K9A1. Первые должны доставить в текущем году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026 года.

Министр обороны республики Мариуш Блащак ранее заявил, что у Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Читайте на РБК Pro Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи Pro «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries Статьи Pro Замена доллару: что ждет цифровые валюты и почему e-CNY пока впереди Замена доллару: что ждет цифровые валюты и почему e-CNY пока впереди Статьи Pro Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Инструкции Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше Статьи

Он напомнил, что Польша закупила американские зенитные ракетные комплексы Patriot еще в 2018 году. В конце мая этого года Блащак сообщил, что заказаны еще шесть батарей Patriot. Министр отметил, что продолжаются поставки элементов Patriot, в том числе ракет PAC-3 MSE и систем управления огнем IBCS.

В начале марта в Европейском командовании вооруженных сил США заявили, что США перебросят в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».