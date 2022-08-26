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Польша договорилась о поставках танков и самоходок из Южной Кореи

Танк К2 Black Panther
Танк К2 Black Panther (Фото: Josh Smith / Reuters)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договоры о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9.

По словам Блащака, Польша укрепляет свою обороноспособность, в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, чтобы освоить новую технику.

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«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», — отметил министр.

Cоглашение предусматривает покупку Польшей 180 танков К2 у концерна Hyundai Rotem. Поставки запланированы на 2022–2025 годы. К2 — единственный танк четвертого поколения, стоящий сейчас на вооружении: оснащен 120 мм автоматической пушкой, двумя пулеметами и управляемой противотанковой ракетой.

Также Варшава заказала самоходные 155 мм гаубицы в версии K9A1. Первые должны доставить в текущем году. Полностью договор должен быть исполнен до 2026 года.

Министр обороны республики Мариуш Блащак ранее заявил, что у Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

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Он напомнил, что Польша закупила американские зенитные ракетные комплексы Patriot еще в 2018 году. В конце мая этого года Блащак сообщил, что заказаны еще шесть батарей Patriot. Министр отметил, что продолжаются поставки элементов Patriot, в том числе ракет PAC-3 MSE и систем управления огнем IBCS.

В начале марта в Европейском командовании вооруженных сил США заявили, что США перебросят в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

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