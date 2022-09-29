Полиция Норвегии прокомментировала данные об остановке движения на КПП
Граница между Россией и Норвегией с норвежской стороны открыта, сообщили РБК в полиции области Финнмарк, где находится КПП Сторскуг (Борисоглебск с российской стороны).
Ранее газета Dagbladet сообщила, что утром в четверг движение через Сторскуг с российской стороны остановилось. По ее данным, КПП открылось в 8:00, за первый час работы границу пересекли шесть-семь машин.
«Норвежская граница открыта для въезжающих в обычном режиме. Вопросы о работе пункта пропуска с российской стороны стоит направить российским властям», — заявили в полиции Финнмарка.
РБК направил запросы в пресс-службы ПУ ФСБ России по Мурманской области, посольства Норвегии в России, МИД Норвегии.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября у сухопутных границ скопились машины россиян, которые хотят покинуть страну. Граждане пытаются выехать в Грузию, Казахстан и Финляндию.
Финские власти задумались о закрытии границы для отдельных категорий российских граждан после начала мобилизации в стране. Число въезжающих в эту страну через восточную границу в последние дни увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими. Как объяснял министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, независимо от того, где они ее получили.
По данным пограничников, восточную границу Финляндии с 21 сентября пересекли более 55 тыс. россиян.
29 сентября Хаависто объявил, что границу закроют для граждан России с туристическими визами с пятницы, 30 сентября. «Решение в общем направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит через Финляндию», — пояснил он.
По данным газеты Helsingin Sanomat, въехать смогут те, кто посещает в Финляндии близких родственников, едет по учебе или работе, с гуманитарной целью, а также оппозиционеры.