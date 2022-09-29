Врач назвал тяжелым состояние раненого военкома Усть-Илимска
Военный комиссар Усть-Илимска Александр Елисеев, в которого из-за мобилизации выстрелил местный житель, находится в стабильном тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин. Видео с его словами опубликовал губернатор Игорь Кобзев в Telegram.
«Состояние тяжелое, но стабильное. Больной выведен из медикаментозной комы. Лечение продолжается», — сказал врач.
26 сентября, через пять дней после объявления частичной мобилизации из-за военных действий на Украине, житель Усть-Илимска Руслан Зинин пришел в военкомат и несколько раз выстрелил в Елисеева. Он получил ранения в грудь и поясницу, врачи доставили его в больницу в тяжелом состоянии.
Мать стрелявшего объяснила, что ее 25-летний сын сильно переживал из-за повестки в военкомат, которую получил его лучший друг без опыта службы в армии. Управление Росгвардии по региону сообщило, что у Зинина не было разрешения на обрез, из которого он стрелял. Он также не значился владельцем оружия.
28 сентября городской суд Усть-Илимска арестовал Зинина на два месяца, до 26 ноября. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК, наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного) и незаконном хранении оружия (ст. 222, до пяти лет лишения свободы).