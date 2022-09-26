В Иркутской области завели дело после стрельбы в военкомате

Дело открыли по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении или ношении оружия

Video

В Иркутской области завели уголовное дело после стрельбы в военкомате города Усть-Илимска, в результате которой был ранен военком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Дело завели по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). По первой из них грозит пожизненное лишение свободы, по второй — в зависимости от пункта — до пятнадцати лет лишения свободы.

Стрельба в военкомате, о которой идет речь, произошла утром 26 сентября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате пострадал военком Усть-Илимска Александр Елисеев, его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Елисеев занимает должность военного комиссара Усть-Илимска с ноября 2010 года, сказано на сайте городской администрации.

Стрелявшего в военного комиссара уже задержали. По информации Следственного комитета, это 25-летний местный житель.

Читайте на РБК Pro Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту Инструкции Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи

Губернатор поручил усилить меры безопасности в военкоматах после случившегося и попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он заявил, что граждане должны сохранять единство и «бороться не друг с другом, а против реальных угроз».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек.