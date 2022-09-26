В Иркутской области завели дело после стрельбы в военкомате
В Иркутской области завели уголовное дело после стрельбы в военкомате города Усть-Илимска, в результате которой был ранен военком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Дело завели по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). По первой из них грозит пожизненное лишение свободы, по второй — в зависимости от пункта — до пятнадцати лет лишения свободы.
Стрельба в военкомате, о которой идет речь, произошла утром 26 сентября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате пострадал военком Усть-Илимска Александр Елисеев, его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Елисеев занимает должность военного комиссара Усть-Илимска с ноября 2010 года, сказано на сайте городской администрации.
Стрелявшего в военного комиссара уже задержали. По информации Следственного комитета, это 25-летний местный житель.
Губернатор поручил усилить меры безопасности в военкоматах после случившегося и попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он заявил, что граждане должны сохранять единство и «бороться не друг с другом, а против реальных угроз».
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Он обращал внимание на необходимость защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек.