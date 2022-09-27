Мобилизованные россияне смогут взять с собой квадрокоптеры

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Мобилизованные россияне смогут взять с собой в воинскую часть свой квадрокоптер и приборы ночного видения, следует из сообщения на правительственном портале «Объясняем.рф».

Использовать дрон можно будет только по разрешению командира. Приборы ночного видения не должны иметь средства определения местоположения, а также передачи данных.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. По закону, повестку должны вручить лично в руки. Те, кто еще не получил ее, могут выезжать за пределы России.

Согласно данным на портале, мобилизованные получат необходимые вещи для несения службы и могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, химическую грелку, мультитул и другие элементы экипировки.



