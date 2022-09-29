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Трое неизвестных открыли стрельбу в школе в Калифорнии

В городе Окленд в американском штате Калифорния трое вооруженных людей открыли стрельбу в школьном кампусе, в результате шесть взрослых получили ранения, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени (22:45 мск 28 сентября). Неизвестные на автомобиле подъехали к школьному кампусу, произвели выстрелы, а затем уехали, сообщили свидетели полиции. В связи со стрельбой учеников эвакуировали.

Власти города уточнили, что пострадавших доставили в больницу, один из них получил серьезные травмы. Возможно, что среди них есть обучающиеся, поскольку школы, которые находятся в кампусе, посещали в том числе дети иммигрантов в возрасте от 16 лет до 21 года, отмечает телеканал.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
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Последний случай массового расстрела в школе в США произошел в мае. Это случилось в городе Ювальд штата Техас. Погибли 22 человека, из них 19 — дети. Скончался и сам стрелок — 18-летний Сальвадор Рамос, который перед нападением на школу также выстрелил в свою бабушку и тяжело ее ранил. Эта стрельба стала третьей по числу жертв в США.

В России последний раз стрельба в школе произошла 26 сентября. С оружием в школу № 88 Ижевска пришел выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения. Во время нападения погибли 11 детей и шесть взрослых, 24 человека, среди них 22 ребенка, пострадали. Стрелок покончил с собой.
 

Теги
Калифорния стрельба в школе пострадавшие Окленд
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