Глава ХДС извинился за слова об украинских беженцах

Фридрих Мерц (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выразил сожаление и попросил прощение после того, как в интервью Bild обвинил украинских беженцев в «социальном туризме» в Германию. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Мерц ранее употребил выражение «социальный туризм» в интервью Bild, заявив, что беженцы едут «в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину».

«Было много критики того, что я вчера сказал о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слова «социальный туризм». Это было неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях», — написал Мерц.

Он пояснил, что его замечание касалось «исключительно отсутствия регистрации беженцев», и добавил, что не критиковал беженцев с Украины. «Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, я официально приношу свои извинения», — заключил политик.

После того как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил специальную военную операцию по защите населения Донбасса, Украину, по данным ООН на начало августа, покинули более 10,3 млн человек. Наибольшее число беженцев с Украины приняла Польша — более 5,1 млн человек, еще свыше 1,9 млн украинцев уехали в Россию, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 557 тыс.

В Германии по состоянию на 30 августа насчитывалось чуть более 970 тыс. украинских беженцев. Страна является лидером по количеству прибывших туда украинцев среди государств — членов ЕС. Власти страны регулярно выделяют средства украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за спецоперации. В апреле ФРГ направила на помощь беженцам около €2 млрд. В начале сентября страна дополнительно выделила на эти цели €200 млн ($199 млн).

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В Германии у украинских беженцев есть право подать ходатайство о предоставлении временного вида на жительство сроком на один год с возможностью продления еще на два года. Он дает право на получение социального пособия в несколько сотен евро в месяц, бесплатной медицинской страховки и жилья, а также позволяет трудоустроиться. По данным ООН, за помощью такого рода к концу августа обратились 670 тыс. человек — две трети от всех прибывших.

В России беженцев с Украины размещают в пунктах временного размещения (ПВР). Как правило, такие пункты находятся в зданиях детских лагерей, баз отдыха или гостиниц. Там предоставляют трехразовое питание, а также помогают оформить документы на выплату, временное убежище или гражданство. Всего развернуто 647 ПВР в 59 регионах, больше всего пунктов в граничащих с Украиной областях. Также беженцы могут искать жилье самостоятельно.