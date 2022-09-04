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Германия выделит почти $200 млн на помощь переселенцам на Украине

Власти Германии выделят €200 млн ($199 млн) на помощь переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за российской спецоперации на Украине и переехавшим в другие регионы страны. Об этом сообщила немецкий министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце в интервью Funke Media Group.

«Деньги предназначены для того, чтобы <...> [внутренне] перемещенные лица на Украине могли и дальше обеспечивать себя предметами первой необходимости», — сказала она (цитата по Reuters).

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Министр добавила, что обсудит с украинским премьером Денисом Шмыгалем дальнейшую помощь внутренне перемещенным лицам со стороны Германии.

По данным Организации Объединенных Наций на 2 сентября, число внутренне перемещенных лиц на Украине достигло почти 7 млн человек. Еще примерно столько же граждан выехали в Европу в качестве беженцев, из них порядка 4 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках государственных программ. В Германии, по состоянию на 30 августа, насчитывалось чуть более 970 тыс. украинских беженцев. Страна является лидером по количеству прибывших туда украинцев среди государств-членов ЕС.

Германия уже выделяла средства на помощь украинским беженцам. В апреле власти направили около €2 млрд на покрытие расходов по размещению и интеграции украинских беженцев в немецких регионах. Тех, у кого нет родственников в Берлине, централизованно распределили по мегаполисам.

24.02 — 24.08. Инфографика
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В Германии у украинских беженцев есть право подать ходатайство о предоставлении временного вида на жительство сроком на один год с возможностью продления еще на два года. Он дает право на получение социального пособия в несколько сотен евро в месяц, бесплатной медицинской страховки и жилья, а также позволяет трудоустроиться. По данным ООН, за помощью такого рода к концу августа обратились 670 тыс. человек — две трети от всех прибывших.

В июне экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Германию в том, что прибывшие в страну украинские беженцы со временем покидают ее, так как им некомфортно. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн не согласился с ним.

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