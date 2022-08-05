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«Коммерсантъ» узнал о предложении Минсельхоза запретить импорт семян

В качестве ответной меры на санкции Россия может запретить ввозить в страну импортные семена. Идею разрабатывает Минсельхоз, пишет «Коммерсантъ». Зависимость России от импортных семян достигает по разным культурам 50–80%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Минсельхоз предупредил региональные власти, что в качестве контрсанкций Россия может запретить ввоз иностранных семян. Об этом на совещании с представителями региональных органов агропромышленного комплекса заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут, сообщает со ссылкой на участников встречи «Коммерсантъ».

По ее словам, семена — «базовая позиция» в АПК для ответных санкций, поскольку иностранные компании «сидят на нашем рынке». Лут также сообщила, что Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки семян. Так, с шестого июля ограничен ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe.

В Россельхознадзоре в ответ на вопрос газеты об ограничении ввоза семян этих компаний сообщили, что они не смогли обеспечить фитосанитарную безопасность продукции, и российские специалисты выявили болезни у семян.

Санкции вводит правительство по предложению профильных министерств и ведомств. В пресс-службе правительства запрос «Коммерсанта» о возможном запрете на импорт семян перенаправили в Минсельхоз, однако в ведомстве этот вопрос проигнорировали, сообщив, что на совещании обсуждался вопрос увеличения использования аграриями российских семян подсолнечника.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Объем российского рынка семян составляет около 140 млрд руб., из них 80% приходится на оплату импортных семян в основном из стран Евросоюза и США, говорил «Коммерсанту» ранее гендиректор «Щелково агрохим» Салис Каракотов. По его словам, сейчас до 97% посадочного материала по сахарной свекле приходится завозить из-за рубежа, по масличному подсолнечнику — до 77%, по кукурузе — до 50%, по рапсу — до 40%. Объем импорта посадочного материала только для подсолнечника и сахарной свеклы достигает 60 млрд руб., указывает он.

Под запрет могут попасть и семена картофеля — импортозависимость по нему составляет до 30%, сообщил источник «Коммерсанта». Заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно, собеседник газеты в одном из агрохолдингов считает, что для полного замещения импортных семян свеклы, кукурузы и подсолнечника потребуется до трех лет.

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Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Евросоюз, Великобритания, США и некоторые другие страны начали вводить санкции против России из-за военной спецоперации на территории Украины, Москва отвечает зеркальными мерами.

В середине июля Еврокомиссия (ЕК) в рамках обсуждения очередного пакета санкций предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию». Обсуждение новых ограничительных мер в отношении России происходит одновременно с попытками разрешить кризис с вывозом зерна из украинских черноморских портов. ООН ранее высказывала опасения, что ситуация с украинским зерном может усугубить глобальный продовольственный кризис.

В конце июля Россия и Украина заключили при посредничестве Турции и ОНН два отдельных соглашения, которые позволили начать вывоз зерна с Украины. Первый сухогруз прибыл из Одессы в Стамбул вечером 2 августа, еще три отправились из украинских портов утром 5 августа.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Минсельхоз импорт список недружественных стран
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