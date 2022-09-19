Аграрии предупредили о рисках для урожая из-за квот на ввоз семян
Представители Российского соевого союза, производители картофеля, зерна и овощей направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили дать поручение профильным министерствам сфокусировать усилия на развитии отечественной селекции и семеноводства. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с письмом.
По данным газеты, так аграрии отреагировали на проект правительства, в котором сказано о праве Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС устанавливать квоты на ввоз импортных семян до конца 2022 года. Речь идет об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур, от которых Россия по-прежнему зависима.
«Зарубежные семена растений, которые ведомство указало в проекте, — образцы передовых мировых селекционных достижений. Они обеспечивают рентабельность отечественного производства», — сказано в письме аграриев Путину.
Объединения пояснили, что в производстве они используют в основном иностранные семена: их доля по-прежнему высока и составляет около 55% для кукурузы, 65% для картофеля, 73% для подсолнечника, более 80% для овощей и 97% для сахарной свеклы. Иностранные компании разрабатывали семена по заказу российских производителей, то есть с учетом агроклиматических условий отечественных регионов. Если власти ограничат использование импортных семян, то отрасль может столкнуться с серьезными последствиями, отметили союзы. Так, упадет урожайность, сократятся объемы производства, а также можно будет ожидать училения санкционного воздействия на российский агроэкспорт.
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что квоты необходимы для снижения зависимости от импортных семенных материалов. «При этом при его [механизма] разработке будет применяться взвешенный подход, исключающий риски для сельского хозяйства. Квоты планируют вводить поступательно и в отношении тех культур, по которым существует достаточно высокий уровень самообеспеченности», — уточнили в ведомстве
Объем российского рынка семян составляет около 140 млрд руб., из них 80% приходится на оплату импортных семян в основном из стран Евросоюза и США, говорил «Коммерсанту» в июле гендиректор «Щелково агрохим» Салис Каракотов. По его словам, сейчас до 97% посадочного материала по сахарной свекле приходится завозить из-за рубежа, по масличному подсолнечнику — до 77%, по кукурузе — до 50%, по рапсу — до 40%. Объем импорта посадочного материала только для подсолнечника и сахарной свеклы достигает 60 млрд руб., указывал он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, однако запрет на экспорт семян в него не попал. В середине июля Еврокомиссия в рамках обсуждения очередного пакета санкций предложила уточнить ограничения против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».
В Доктрине продовольственной безопасности России обозначено, что доля отечественных семян в сельском хозяйстве страны к 2030 году должна составить не менее 75%.