Минобороны России заявило о повреждении системы безопасности на ЗАЭС
Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности на 5-м энергоблоке Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, заявили в Минобороны России.
«Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», — добавили в ведомстве. По данным Минобороны, станцию обстреливали с огневых позиций в ВСУ в районе города Марганец.
Обстановка на ЗАЭС остается в норме, отметили в министерстве.
Электростанция, которая находится на территории подконтрольной России части Запорожской области, периодически подвергается обстрелам с июля. Москва обвиняет в атаках Киев, и наоборот. 20 сентября военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара заявила, что после обстрела ВСУ на ЗАЭС были повреждены специальный корпус, система охлаждения и столовая.
Минобороны также сообщило о «неудачной попытке контратаки» ВСУ в районе Павловки (ДНР) — потери украинской стороны составили более 60 человек убитыми и ранеными. В районе села Правдино в Херсонской области российские военные атаковали подразделения 28-1 механизированной бригады ВСУ, ее потери за сутки составили более 200 человек. «Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», — заявили в министерстве.
В Артемовске (ДНР) нанесен удар по пункту временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 бойцов.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой народной республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки Донецкой народной республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах», — сообщает Минобороны. В Харьковской и Херсонской областях и ДНР военные уничтожили 12 складов с оружием и боеприпасами.
Средства ПВО за сутки сбили 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar. В воздухе уничтожено 28 снарядов HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.