В центрах обслуживания населения Казахстана возникли очереди из россиян

Россияне стремятся получить ИИН, чтобы затем открыть банковскую карту. Также наблюдаются очереди в обменных пунктах

Архивное фото (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

В центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана возникли очереди из-за россиян, передает Tengrinews.kz. В ЦОНах приграничных областей выросло число обращений от иностранцев, в связи с чем для их обслуживания выделили восемь усиленных центров.

«Мой ГОРОД» сообщил, что в ЦОНе на Исатай-Махамбета в Уральске с утра начали собираться прибывшие россияне, и сейчас очередь далеко за пределами центра. По данным издания, граждане России стремятся получить ИИН, чтобы открыть банковскую карту.

Помимо этого очереди наблюдаются в обменных пунктах.

О наплыве россиян в одном из ЦОНов в центре Костаная также сообщал «ТоболИнфо». Как сообщает издание, они также прибыли для получения ИИН.

По данным «Правительства для граждан», на прошлой неделе увеличилось число обращений иностранцев в ЦОНы, в связи с чем было принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в Астане, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Накануне сотрудники пограничной службы Казахстана задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска. Они объяснили свои действия стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.

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Инцидент произошел 25 сентября на участке департамента пограничной службы по Костанайской области, рассказали в Комитете национальной безопасности (КНБ) страны. После проведения опросных мероприятий Казахстан передаст трех мужчин российской стороне.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Мобилизации подлежат 300 тыс. человек. После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.

Комитет государственных доходов Казахстана сообщил, что с 21 сентября поток легковых автомобилей из России вырос на 20%. Наибольшее скопление наблюдалось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Пограничная служба Казахстана 23 сентября также отметила рост числа въезжающих в страну россиян. Ситуация находится на особом контроле.

