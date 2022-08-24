Представитель Эрдогана назвал Крым частью Украины

Турция считает, что признание Крыма частью Украины — основа любого соглашения между Киевом и Москвой. По словам представителя Эрдогана, этой позиции Анкара придерживается с 2014 года *

Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Анкара считает Крым частью Украины, позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN, передает TRT Haber.

Калын заявил, что это должно быть основой для заключения любого соглашения.

Накануне о том, что Турция считает возвращение Крыма Украине необходимым для защиты территориальной целостности страны, заявил и Эрдоган.

«Защита территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины имеет решающее значение не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности», — сказал турецкий лидер во время онлайн-саммита «Крымская платформа». «Одним из приоритетов» Турции он также назвал «обеспечение безопасности и благополучия» крымских татар.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите «Крымская платформа», заявил, что Украина вернет Крым любыми средствами, которые считает правильными.

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал Зеленский.

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Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова украинского лидера, назвал участников саммита «парадом политических фриков». «Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — сказал он.

Крым вошел в состав России после референдума на полуострове в 2014 году. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Президент Владимир Путин считает, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.

В марте, через две недели после начала российской спецоперации на Украине, Зеленский не исключал поиска компромисса в переговорах с Россией по вопросу Крыма, ДНР и ЛНР. «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — говорил он. При этом украинский лидер уточнял, что вопрос сложнее, чем просто признание этих регионов, так как нужно учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, говорил, что Киеву хорошо известна позиция России по Крыму, ДНР и ЛНР: полуостров является, по мнению Москвы, российским регионом, а республики — суверенными государствами. «Это надо признать де-факто и де-юре», — говорил он.