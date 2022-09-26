Берлускони вышел вперед в своем округе на выборах в сенат
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который выставил свою кандидатуру в сенат (верхнюю палату парламента) страны на выборах, набирает 49,5% голосов, опережая соперницу, Федерику Перелли, у которой 28,1%, сообщает ANSA.
Берлускони избирается от региона Ломбардия (столица — Милан). Он возглавляет партию «Вперед, Италия», которая вошла в одерживающий победу на выборах правоцентристский блок вместе с партиями «Братья Италии» и «Лига».
Как отмечает ANSA, другие побеждающие кандидаты от Ломбардии — как в сенат, так и в палату депутатов (нижняя палата парламента) — также представляют правых.
По последним данным агентства, блок набирает почти 44% голосов на выборах в сенат и около 43,5% — в палату депутатов. Больше всего получили «Братья Италии» (более 26% в обоих случаях). У «Вперед, Италии» Берлускони — 7-8%.
Левоцентристский блок (лидером стала «Демократическая партия») набрал примерно 27% в обеих палатах парламента. Отдельно на выборы шло «Движение пяти звезд», его результат — примерно 15% в обеих палатах.
Явка на выборах составила 64%, ANSA пишет, что она никогда не была такой низкой.
Выборы в Италии проходят после роспуска парламента в июле этого года. Перед этим премьер-министр Марио Драги подал в отставку на фоне разногласий между партиями, входившими в правящую коалицию, — «Движением пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лигой». После выборов в стране изберут нового премьер-министра.