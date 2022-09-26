Берлускони вышел вперед в своем округе на выборах в сенат

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который выставил свою кандидатуру в сенат (верхнюю палату парламента) страны на выборах, набирает 49,5% голосов, опережая соперницу, Федерику Перелли, у которой 28,1%, сообщает ANSA.

Берлускони избирается от региона Ломбардия (столица — Милан). Он возглавляет партию «Вперед, Италия», которая вошла в одерживающий победу на выборах правоцентристский блок вместе с партиями «Братья Италии» и «Лига».

Как отмечает ANSA, другие побеждающие кандидаты от Ломбардии — как в сенат, так и в палату депутатов (нижняя палата парламента) — также представляют правых.

По последним данным агентства, блок набирает почти 44% голосов на выборах в сенат и около 43,5% — в палату депутатов. Больше всего получили «Братья Италии» (более 26% в обоих случаях). У «Вперед, Италии» Берлускони — 7-8%.

Левоцентристский блок (лидером стала «Демократическая партия») набрал примерно 27% в обеих палатах парламента. Отдельно на выборы шло «Движение пяти звезд», его результат — примерно 15% в обеих палатах.

Явка на выборах составила 64%, ANSA пишет, что она никогда не была такой низкой.

Читайте на РБК Pro Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости Статьи Pro Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации Инструкции Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи

Выборы в Италии проходят после роспуска парламента в июле этого года. Перед этим премьер-министр Марио Драги подал в отставку на фоне разногласий между партиями, входившими в правящую коалицию, — «Движением пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лигой». После выборов в стране изберут нового премьер-министра.