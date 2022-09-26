Экзит-полы показали лидерство правой коалиции на выборах в Италии

Правоцентристский блок набирает от 41 до 45% голосов по данным экзит-полов. Аналитики полагают, что он получит большинство мест в обеих палатах итальянского парламента

Правоцентристская коалиция, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», набирает от 41 до 45% на внеочередных выборах в парламент Италии, свидетельствуют данные экзит-полов, которые приводит Corriere della Sera.

Лучший результат среди отдельных политических объединений показали «Братья Италии» — 22-26%. «Лига» набрала 8,5-12,5% голосов, «Вперед, Италия» — 6-8%.

Центристская коалиция, в которую входят «Демократическая партия», альянс «левых» и «зеленых», партии «+Европа» и «Гражданская задача», получает от 25,5 до 29,5%, следует из данных экзит-полов.

«Движение пяти звезд», выступающее отдельным объединением, пока набирает 13,5-17,5%, показывая второй результат после «Братьев Италии».

«Партия действия» и «Италия Вива», которые идут в связке, получают от 6,5 до 8,5%, партия Italexit — 0,5-2,5%.

Телеканал Rai также приводит прогноз по местам в парламенте, которые коалиции и партии могут получить по итогам выборов. Прогноз по заказу телевидения подготовило Consorzio Opinio Italia. По нему правоцентристская партия может получить от 227 до 257 мест в Палате депутатов — нижней палате итальянского парламента. Центристскому блоку достанется от 78 до 98 мест, «Движению пяти звезд» — от 36 до 56 мест. Альянс «Партии действия» и «Италии Вива» может получить от 15 до 25 мест в палате депутатов, а Italexit не имеет шансов войти в нижнюю палату, считает Consorzio Opinio Italia.

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Что касается сената (верхней палаты), то преимущество снова будет у правоцентристскогог блока, полагают авторы прогноза, давшие объединению от 111 до 131 места. Центристской коалиции по итогам выборов отойдут от 22 до 52 мест, «Движению пяти звезд» — от 14 до 34, «Партии действия и «Вива Италии» — от 4 до 12, предполагают авторы прогноза.

Досрочные выборы в парламент были назначены после того, как президент Серджо Маттарелла 21 июля подписал указ о роспуске предыдущего состава законодательного органа.

Перед этим в отставку подал премьер-министр Марио Драги. Раскол в правительстве произошел из-за отказа «Движения пяти звезд», входившего в правящую коалицию, голосовать за законопроект, поданный командой бывшего премьер-министра. После этого Драги объявил об отставке, однако Маттарелла не принял ее и предложил проконсультироваться с парламент. Тот в свою очередь выразил доверие премьеру, однако три основные коалиционные партии — «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — не стали участвовать в голосовании. Драги после этого подал второе прошение об отставке и президент его удовлетворил.