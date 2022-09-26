Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Bloomberg сообщил о сильнейшем с 1949 года обвале гособлигаций на Западе Финансы, 01:32
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика под Ярославлем Общество, 00:51
Экзит-полы показали лидерство правой коалиции на выборах в Италии Политика, 00:41
ОНФ развернул центры помощи ошибочно призванным по мобилизации Общество, 00:31
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Оппозиционный депутат сообщила о планах Грузии закрыть границу с Россией Политика, 00:02
В России начнут строительство новой мобильной сети вдоль железной дороги Технологии и медиа, 00:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 25 сен, 23:59
В Минске предложили изменить Концепцию безопасности Союзного государства Политика, 25 сен, 23:52
В Новой Каховке сработала система ПВО и отключили свет Политика, 25 сен, 23:33
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 25 сен, 23:30
КПРФ предложила наказывать за отправку на СВО неподготовленных военных Политика, 25 сен, 23:02
МОК заявил о беспокойстве из-за отказа IBA от новых выборов президента Спорт, 25 сен, 22:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Экзит-полы показали лидерство правой коалиции на выборах в Италии

Правоцентристский блок набирает от 41 до 45% голосов по данным экзит-полов. Аналитики полагают, что он получит большинство мест в обеих палатах итальянского парламента

Правоцентристская коалиция, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», набирает от 41 до 45% на внеочередных выборах в парламент Италии, свидетельствуют данные экзит-полов, которые приводит Corriere della Sera.

Лучший результат среди отдельных политических объединений показали «Братья Италии» — 22-26%. «Лига» набрала 8,5-12,5% голосов, «Вперед, Италия» — 6-8%.

Центристская коалиция, в которую входят «Демократическая партия», альянс «левых» и «зеленых», партии «+Европа» и «Гражданская задача», получает от 25,5 до 29,5%, следует из данных экзит-полов.

«Движение пяти звезд», выступающее отдельным объединением, пока набирает 13,5-17,5%, показывая второй результат после «Братьев Италии».

«Партия действия» и «Италия Вива», которые идут в связке, получают от 6,5 до 8,5%, партия Italexit — 0,5-2,5%.

В Италии 25 сентября пройдут досрочные выборы в парламент
Политика

Телеканал Rai также приводит прогноз по местам в парламенте, которые коалиции и партии могут получить по итогам выборов. Прогноз по заказу телевидения подготовило Consorzio Opinio Italia. По нему правоцентристская партия может получить от 227 до 257 мест в Палате депутатов — нижней палате итальянского парламента. Центристскому блоку достанется от 78 до 98 мест, «Движению пяти звезд» — от 36 до 56 мест. Альянс «Партии действия» и «Италии Вива» может получить от 15 до 25 мест в палате депутатов, а Italexit не имеет шансов войти в нижнюю палату, считает Consorzio Opinio Italia.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Доход 250 тыс. руб. и месяцы на поиск: что происходит на рынке труда
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Что нужно знать инвестору о децентрализованных биржах. Дайджест
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи

Что касается сената (верхней палаты), то преимущество снова будет у правоцентристскогог блока, полагают авторы прогноза, давшие объединению от 111 до 131 места. Центристской коалиции по итогам выборов отойдут от 22 до 52 мест, «Движению пяти звезд» — от 14 до 34, «Партии действия и «Вива Италии» — от 4 до 12, предполагают авторы прогноза.

Премьер Италии во второй раз объявил о планах по отставке
Политика
Марио Драги (в центре)

Досрочные выборы в парламент были назначены после того, как президент Серджо Маттарелла 21 июля подписал указ о роспуске предыдущего состава законодательного органа.

Перед этим в отставку подал премьер-министр Марио Драги. Раскол в правительстве произошел из-за отказа «Движения пяти звезд», входившего в правящую коалицию, голосовать за законопроект, поданный командой бывшего премьер-министра. После этого Драги объявил об отставке, однако Маттарелла не принял ее и предложил проконсультироваться с парламент. Тот в свою очередь выразил доверие премьеру, однако три основные коалиционные партии — «Движение пяти звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — не стали участвовать в голосовании. Драги после этого подал второе прошение об отставке и президент его удовлетворил.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Италия выборы в парламент
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Президент Италии распустил парламент
Политика
Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги
Политика
Кремль назвал внутренним делом Италии возможную отставку премьера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter