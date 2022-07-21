Президент Италии распустил парламент

Президент Италии после встречи с председателями обеих палат парламента подписал декрет о его роспуске. Причиной стал раскол в правительстве, приведший к отставке премьера Драги

Серджо Маттарела (Фото: Paolo Giandotti / Reuters)

Президент Италии Серджо Маттарела подписал декрет о роспуске парламента, сообщила его пресс-служба.

Ранее 21 июля Маттарела принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов». Но в таком случае действия кабинета министров, как отметила Corriere della Sera, были бы существенно ограничены. В частности, не могли быть разработаны законопроекты, в том числе финансовые, и законодательные акты, также не допускались бы новые назначения.

Драги решил уйти с поста после того, как «Движение пять звезд», которое входит в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании по законопроекту о помощи населению из-за инфляции, представленному командой премьера. Партия выступает против некоторых предложенных мер.

Однако Маттарелла с первого раза отставку премьера не принял и предложил ему проконсультироваться с парламентом, чтобы оценить сложившуюся политическую ситуацию.

20 июля парламент Италии принял резолюцию о вотуме доверия Драги. Но от раскола правительство это не спасло: в голосовании отказались участвовать три основные коалиционные партии — «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига». После этого Драги во второй раз объявил об отставке, и президент ее принял. Как сообщал Reuters, в октябре Маттарела планирует назначить досрочные выборы.