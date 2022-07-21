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Президент Италии принял со второй попытки отставку Драги

Драги во второй раз заявил Маттарелле о намерении уйти в отставку, в этот раз президент «принял это к сведению». В первый раз он отверг прошение премьер-министра. Источники Reuters допускают, что президент распустит парламент
Марио Драги (вверху слева) &nbsp;
Марио Драги (вверху слева)   (Фото: Andrew Medichini / AP)

Премьер-министр Италии Марио Драги встретился с президентом Серджио Маттареллой и во второй раз сообщил ему о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Об этом сообщается на сайте итальянского президента.

«Президент республики принял это к сведению. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», — говорится в сообщении канцелярии.

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Действия кабинета министров, таким образом, окажутся ограничены, указывает Corriere della Sera. Не могут быть разработаны законопроекты (в том числе финансовые) и законодательные акты, новые назначения также не допускаются. В случае крайней необходимости правительство может издать декреты. Газета пишет, что президент вправе не принимать отставку Драги, а распустить парламент.

По словам источников Reuters, Маттарелла планирует распустить парламент и назначить в октябре досрочные выборы. Президент Италии планирует во второй половине дня 21 июля встретиться со спикерами обеих палат парламента, пишет Rai.

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Марио Драги и Луиджи Ди Майо

В июле в Италии возник политический кризис после отказа «Движения «5 звезд», входящего в коалицию, голосовать по одному из законопроектов. Драги затем заявил, что правительство не может существовать без этой партии и «нет другого правительства Драги, кроме этого».

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Премьер сообщил кабинету министров о намерении покинуть пост 14 июля, отметив, что «пакт доверия» правительства провалился. Затем Маттарелла не принял отставку Драги и предложил ему выступить в парламенте. 20 июля он получил вотум доверия в сенате с минимальным количеством голосов — 95 против 192. Однако три ключевые коалиционные партии — «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» — не стали участвовать в голосовании.

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Итальянский Сенат во время выступления Марио Драги

Украина рискует лишиться поставок вооружений из Италии в случае отставки Драги, предупреждал ранее глава МИДа Луиджи Ди Майо. «Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства», — добавил министр.

В интервью Il Messaggero министр подчеркнул, что не считает Россию виновной в нынешнем политическом кризисе, однако «Путин, как сказал Боррель, работает над дестабилизацией Италии и Европы».

«Приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии», — написала в Telegram представитель российского МИДа Мария Захарова. Она добавила, что власти России непричастны к политической ситуации в Италии.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия Марио Драги
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