Дочь 58-летнего директора школы сообщила, что его призыв отменили

В Волгоградской области отменили решение призвать в рамках частичной мобилизации 58-летнего директора школы без боевого опыта и с проблемами со здоровьем, в частности диабетом и гипертонией. Его дочь сообщила, что он едет домой

Александр Фальтин (Фото: Александр Фальтин / ok.ru)

Директора школы в хуторе Калмыковском в Волгоградской области Александра Фальтина, которого призвали на службу в рамках частичной мобилизации, несмотря на возраст (58 лет), отсутствие боевого опыта (окончил военную кафедру) и проблемы со здоровьем, отпустили домой, сообщила «Осторожно, новости» его дочь.

«Очевидно, что дали нагоняй, раз в рабочее время у них вопрос решить не получилось, а в субботу удалось. В самой части уже даже привезли военную форму для папы, все решалось на ходу. Три дня я билась как рыба об лед, а вы за полдня вытащили моего папу», — приводит канал ее слова.

Ранее девушка рассказывала, что к Фальтину пришли с повесткой в ночь на 21 сентября и забрали в военкомат, откуда отправили на боевую подготовку. Она подчеркивала, что у отца проблемы со здоровьем — диабет, гипертония, миопия средней степени обоих глаз; кроме того, занятия в школе, которую он возглавлял, пришлось приостановить.

Несмотря на то что в ряде инстанций, в том числе по горячей линии Минобороны, в администрации города и военкомате, подтвердили, что мобилизация Фальтина — это нарушение, до сегодняшнего дня он оставался на боевой подготовке.

РБК обратился за комментариями в правительство региона, Военный комиссариат Волгоградской области и к руководству школы.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призовут 300 тыс. резервистов. Глава Минобороны говорил, что такое решение было принято с целью укрепления позиций на занятых в ходе военной операции на Украине территориях. Согласно разъяснению Минобороны, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Одним из основных факторов для призыва ведомство называет наличие боевого опыта у призываемых из запаса.

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Ранее подобная ситуация произошла в Саратовской области — телеграм-канал Mash опубликовал видеообращение местной жительницы Ольги Карповой, представившейся дочерью 59-летнего старшего лейтенанта запаса Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района.

Она сообщила, что ее отца мобилизовали, хотя он не участвовал в боевых действиях, а только был на трехмесячных сборах 40 лет назад (как сообщает канал, Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры). Мужчине позвонили и попросили прийти в военкомат, где вручили повестку, после чего забрали телефон и отправили на боевую подготовку. Позднее военкомат провел проверку и, признав произошедшее нарушением, отпустил Ермолаева домой.

Случаи мобилизации граждан по ошибке признали и власти некоторых других регионов. В частности, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что призывались многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Он назвал ситуацию недопустимой и пообещал, что «призванные ошибочно будут возвращены». Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что работа по возвращению ошибочно мобилизованных в регионе уже началась.

О жалобах родственников не подлежащих мобилизации граждан сообщил и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Подобные случаи выявили в Бурятии, где, со слов главы региона Алексея Цыденова, после уточнения данных домой отпустили 70 многодетных отцов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал сообщать о подобных случаях по горячей линии и заверил, что лично контролирует ситуацию.