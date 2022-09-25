КПРФ предложила наказывать за отправку на СВО неподготовленных военных
КПРФ подготовила законопроект об уголовном наказании для должностных лиц за отправку на спецоперацию на Украину лиц, которые не прошли необходимую подготовку, сообщается в группе партии во «ВКонтакте».
Авторы инициативы — депутаты Государственной Думы Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. В сообщении отмечается, что еще до объявления частичной мобилизации вопреки распоряжениям вышестоящих властей на спецоперацию отправляли срочников, наблюдались проблемы с обеспечением их необходимыми вещами. За это никто не был наказан, отметили в КПРФ, а в нынешней ситуации злоупотреблений может стать больше.
«Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов». — сказал Казанков.
Проект пока не внесен на рассмотрение в парламент.
Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. За несколько дней после этого неоднократно поступали сообщения о том, что в регионах мобилизуют людей, не попадающих под обозначенные Минобороны критерии или имеющих право на отсрочку.
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В Бурятии, также после вмешательства руководства республики, отпустили 70 многодетных отцов, ранее получивших повестки (те, у кого есть четверо и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку).