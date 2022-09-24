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Глава Севастополя пообещал разобраться со случаями призыва по ошибке

Жители Севастополя жалуются на нарушения при проведении частичной мобилизации, в частности, сообщают, что в первую волну призывают не прошедших срочную службу. Развожаев заявил, что лично контролирует ситуацию
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: kremlin.ru)

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале призвал жителей оставлять жалобы на горячую линию в случае нарушений при проведении объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Тех, кто использует соцсети, он попросил указывать максимально конкретные данные, предупредив, что аккаунты, «которые пытаются сеять панику и пишут общие фразы типа «Гребут всех неслуживших», будут заблокированы.

«С теми, кто был призван по ошибке, — будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — пообещал он.

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Говоря об уже полученных обращениях, Развожаев заявил о случаях попадания под первую волну призыва тех, «кто даже срочную не служил». «С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — пообещал глава региона.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уверяет, что в ее рамках призовут 300 тыс. человек, или более 1% от всего мобилизационного ресурса страны, который министр оценил в 25 млн человек. В Севастополе, по словам Развожаева, мобилизация коснется 3–4% горожан, находящихся в запасе. Прежде всего будут отбираться люди с боевым опытом и нужной военно-учетной специальностью (ВУС). Губернатор отметил, что число мобилизуемых в регионе, как и востребованные ВУС, является секретной информацией.

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В некоторых регионах зафиксировали нарушения при проведении частичной мобилизации. Например, в Бурятии ряд многодетных отцов получили повестки, несмотря на то что родители, имеющие четверых или более несовершеннолетних детей, не подлежат военной службе; со слов главы региона Алексея Цыденова, 70 таких человек отпустили домой. В Саратовской области на пункт сбора отвезли 59-летнего старшего лейтенанта запаса Александра Ермолаева, не участвовавшего в боевых действиях; через несколько дней власти региона признали ошибку. Подобные жалобы поступали в Якутии и Магаданской области.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил жалобу в Минобороны на «палочный подход» военкоматов при мобилизации, указав, что есть случаи призыва людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, а также не подходящих по возрасту. В то же время, заявил он, некоторые добровольцы получают отказ из-за «выполненного плана».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Севастополь Михаил Развожаев частичная мобилизация
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