В Новой Каховке от падения осколков ракеты произошел пожар

В Новой Каховке (Херсонская область) произошел пожар, вызванный падением осколков ракеты, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

«В 23:35 от дежурного 4 ПСЧ (пожарно-спасательной части. — РБК) Новой Каховки на ЕДЦ (единый диспетчерский центр. — РБК) поступил доклад, что от падения осколка ракеты возникло возгорание в районе УПТК рядом с торговым домом», — говорится в сообщении.

Накануне в администрации сообщали о срабатывании системы ПВО, было зафиксировано как минимум десять взрывов.

Новая Каховка периодически подвергается обстрелам. Так, 20 сентября при обстреле жилого дома на улице Букина были ранены два человека. В военно-гражданской администрации города сообщили, что тогда за день семь раз срабатывала сирена воздушной тревоги.

Новая Каховка находится в Херсонской области, которую российские военные взяли под контроль в ходе военной операции на Украине. С 23 сентября в Херсонской области, а также в занятой российскими войсками части Запорожской области проходит референдум о вхождении в состав России. Такие же референдумы проводят в ДНР и ЛНР. Они продлятся до 27 сентября.