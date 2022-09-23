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В Новой Каховке сработала система ПВО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Новой Каховке (Херсонская область) прозвучало более десяти взрывов, работает система ПВО. Об этом говорится в телеграм-канале ВГА города.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более десяти воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Что известно о регионах, где идут референдумы о присоединении к России
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

С 23 сентября в Херсонской области, а также в занятой российскими войсками части Запорожской области проходит референдум о вхождении в состав России. Такие же референдумы проводят в ДНР и ЛНР. Они продлятся до 27 сентября.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги голосования. А замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что референдумы нужны не только для «системной защиты» жителей указанных территорий, но и для «восстановления исторической справедливости». Он добавил, что Россия имеет право «использовать все силы самозащиты», когда на ее территорию посягаются, а также то, что ни один будущий президент и ни одно должностное лицо «не смогут повернуть эти решения вспять».

Власти Украины говорили, что в случае проведения референдумов Киев откажется от любых переговоров с Москвой.

Не собираются признавать итоги референдумов и западные страны, в том числе США, Франция и Германия. В НАТО голосование назвали фиктивным, а в ЕС, в свою очередь, предупредили, что за ним последуют новые санкции.

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