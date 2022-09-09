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В администрации Новой Каховки сообщили о работе ПВО и 14 взрывах

В Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), зафиксировано 14 взрывов, сообщает военно-гражданская администрация города в Telegram.

«В 22.29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около 10 воздушных взрывов. В 22.31 еще 4 взрыва. В городе звучит сирена «Воздушной тревоги», — указали власти, отметив, что этой пятый такой сигнал за сутки.

Утром власти Новой Каховки, расположенной к востоку от Херсона, также сообщали о работе ПВО. В 11:30 было слышно шесть воздушных взрывов, указали в ВГА города. В 16:05 администрация предупредила о третьем за сутки сигнале тревоги.

Накануне новокаховская ВГА сообщала об ударе ракеты, предположительно, «Точки-У», которая около 15:45 попала в жилой дом на улице Дружбы в центральной части города. Это привело к обрушению угла дома, в результате погибли три человека, еще шесть пострадали, среди них двое были тяжело ранены. По состоянию на утро 9 сентября они находятся в больнице.

По данным властей, также получили разрушения до десяти частных жилых домов в ближайших кварталах. Удар другой ракеты привел к масштабному возгоранию в гаражах кооператива.

Херсонская область, где находится Новая Каховка, с марта находится под контролем российских сил. Власти региона наряду с Запорожской областью собираются осенью провести референдум о присоединении к России.

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