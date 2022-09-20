Два человека пострадали при обстреле ВСУ жилого дома в Новой Каховке

В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области пострадали два человека, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Прилет по Новой Каховке на улице Букина, 10, жилой дом, в 19:10 мск. Двое раненых», — сообщил собеседник ТАСС. На месте инцидента идет разбор завалов.

В телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города говорится, что за 20 сентября в Новой Каховке семь раз срабатывала сирена воздушной тревоги. Первый раз был сразу после полуночи.

Около 6:00, как пишет ВГА, в результате работы ПВО произошло три взрыва, в 11:35 — два, в 13:23 — более десятка. Последний раз был в 19:08 — в это время прозвучало восемь «воздушных взрывов», работала система ПВО. «Под обстрелом Украины Каховская ГЭС», — уточнили в ВГА.

Удары наносят и по другим городам Херсонской области — в частности, по центру региона. 16 сентября здание ВГА атаковали американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, в результате чего погиб один человек, несколько пострадали.