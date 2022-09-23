РГСУ ввел курс начальной военной подготовки для студентов

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Российский государственный социальный университет запустил курс начальной военной подготовки для студентов, сообщили РБК в пресс-службе РГСУ.

«Он введен по просьбе студентов и его прохождение будет добровольным. РГСУ — один из многих вузов, в котором нет военного центра (кафедры), но, как выяснилось, есть запрос на получение базовых знаний по военному делу», — объяснили в университете.

Согласно плану, студенты будут изучать теорию боя, методики вооружения подразделений и понимание возможностей иностранных армий, приемы обучения подразделения действиям на поле боя, применение оружия и военной техники в сложных условиях, а также способы воспитания у личного состава психологической закалки и «военной хитрости».

Ректор РГСУ Андрей Хазин счел, что военные знания пригодятся выпускникам университета, которые будут проходить срочную службу. «Но если рассматривать этот вопрос шире, то это [просьба студентов о курсе] скорее достойный гражданский ответ молодежи на сегодняшние события», — сказал он.

РГСУ объявил о начале курса военной подготовки после того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из-за спецоперации на Украине. Минобороны запланировало призвать 300 тыс. россиян с опытом службы в армии и участия в боевых действиях или тех, кто имеет военно-учетную специальность.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что призывать студентов-очников не будут. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов допустил призыв выпускников военных кафедр. Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев исключил это, поскольку они не служили.