В Мелитополе произошел взрыв

Взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области Украины, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в Telegram.

«В Мелитополе громко. В центральной части города прозвучал одиночный взрыв», — сказал он и обещал добавить подробности позже.

С тех пор, как российские войска взяли под контроль часть Запорожской области, в Мелитополе неоднократно сообщали о взрывах и обстрелах. Сообщения о них стали поступать чаще в конце августа и продолжились в сентябре.

Накануне утром взрыв прогремел в районе Центрального рынка, говорил Рогов. Вечером он рассказал о взрывах в областном центре, который находится под контролем украинских властей. «Слышны взрывы — не менее семи, в нескольких районах города виден дым», — писал он.

23 сентября на занятой российскими войсками территории Запорожья, в Херсонской области, ДНР и ЛНР должен начаться референдум о присоединении к России.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после объявления о проведении референдумов заявил, что эти территории Киев «будет в дальнейшем освобождать, что бы там ни говорили в России».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел, что референдумы на занятых территориях Украины нужны для «восстановления исторической справедливости». Он отметил, что новые регионы в составе России будут защищать в том числе и с помощью ядерных сил, и пригрозил использованием гиперзвукового оружия против США и Европы.

