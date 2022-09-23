Лавров и Гуттериш обсудили продуктовую сделку и эффективность работы ООН

В Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения», — говорится в сообщении.

Лавров и Гуттериш также обсудили «конкретные инициативы по повышению эффективности» работы ООН и ее секретариата. Стороны заявили о приверженности «сохранению центральной координирующей роли» организации с опорой на ее устав и принципы.

Во время сессии Генассамблеи, которая началась 20 сентября и продлится до 27 сентября, Лавров провел более десятка встреч с делегатами от различных государств. В их числе — представители Венгрии, Китая, Бразилии, Индонезии, Южного Судана, ЮАР, Панамы, Бахрейна, Марокко, Египта и др. Как сообщила представитель дипведомства Мария Захарова, главы МИД Франции, Германии и представитель одной из стран Северной Европы также запросили встречу с Лавровым на полях сессии.

Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В своей речи он детально описал развитие событий в стране с 2014 года, которые, по мнению министра, привели к нынешней ситуации. Лавров также обвинил Запад в поддержке киевского режима и совершаемых им преступлений.