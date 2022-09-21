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Председатель Генассамблеи ООН выступил на русском языке

Председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши выступил на русском языке

Венгерский дипломат, председатель Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций Чаба Кереши, выступая на открытии 77-й сессии, часть своей речи произнес на русском языке. Трансляция велась на сайте ООН.

«Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», — сказал Кереши по-русски.

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В своей речи он также отметил, что за последние шесть месяцев рост цен на продовольствие и энергию привел к обнищанию 70 млн человек. По словам Кереши, в гуманитарной помощи нуждаются более 300 млн человек, что на 10% больше, чем в январе этого года. «Глобальный голод достиг тревожных масштабов из-за изменений климата, коронавируса и конфликтов», — сказал дипломат.

Теги
Венгрия Генассамблея ООН
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