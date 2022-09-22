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Военная операция на Украине ,  
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На Камчатке мобилизовали вице-губернатора

Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: kamgov.ru)

Вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов получил повестку в военкомат в связи с объявлением частичной мобилизации в России, передает «Кам-24». Данную информацию подтвердили РБК в пресс-службе правительства региона.

В правительстве Камчатского края Миронов координирует и контролирует деятельность министерства ЖКХ и энергетики, министерства транспорта и дорожного строительства, а также службу по тарифам и ценам.

В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — уточнил глава государства во время своего обращения к россиянам.

Числящиеся в запасе граждане распределяются в три категории по возрастам. Во вторую категорию входят солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 50 лет. В третью — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация охватит 300 тыс. человек, что, по его словам, составляет около 1% от общего мобилизационного ресурса.

В первую очередь в рамках частичной мобилизации могут призвать солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет, отмечал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

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Депутатам и сенаторам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В Кремле говорили, что правительство в скором времени определит категории граждан, которые имеют право на отсрочку.

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