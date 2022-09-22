«Ростех» сообщил о поставках партии Су-57 в ВКС в скором времени

Су-57 (Фото: Global Look Press)

Новая партия истребителей Су-57 будет поставлена в войска Воздушно-космических сил России в ближайшее время, сообщила пресс-служба «Ростеха» по итогам визита главы компании Сергея Чемезова на завод в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители. Производством Су-57 там занимается авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации.

«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» заявили, что собираются наращивать выпуск истребителей за счет «внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования».

«В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина. — РБК) загружен заказами до 2028 года», — сказал Чемезов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. По данным Министерства обороны, он отличается малой заметностью и повышенной маневренностью, чем превосходит все западные аналоги. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. В июне текущего года вице-премьер Юрий Борисов (15 июля его назначили главой «Роскосмоса») сообщил, что Россия применила Су-57 во время военной операции на Украине.