Разработчик показал видео с истребителем пятого поколения Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выложила видео с российским многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57. Запись показывает подготовку самолета на авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина в Комсомольске-на-Амуре и успешный взлет истребителя.

Видео: UACRussia/youtube

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Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Кроме того, он может оставаться малозаметным как в радиолокационном, так и в инфракрасном диапазоне.

Российская государственная корпорация «Ростех», которая контролирует ОАК, заявила, что Су-57 практически полностью соответствует требованиям, которые на Западе предъявляют к истребителям пятого поколения. При этом самолет вышел маневреннее и дешевле своих аналогов из США.