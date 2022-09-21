Байден заявил о нарушении Россией основных принципов устава ООН

По словам президента США Джо Байдена, никто не угрожал России и никто, кроме нее, не стремился к конфликту

Джо Байден (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Россия нарушила основные принципы устава ООН, начав военную спецоперацию на Украине, заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден.

«Сейчас Россия призывает больше солдат, а Кремль организует фиктивный референдум, пытаясь аннексировать территории Украины, серьезно нарушая устав ООН», — заявил он.

Байден сообщил, что «никто не угрожал» России и «никто, кроме нее», не стремился к конфликту. Он выразил солидарность с Украиной и заявил о необходимости давления на Россию для прекращения боевых действий.

«Россия беззастенчиво нарушила основные принципы устава ООН», — сказал американский президент.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. 20 сентября власти Донецкой и Луганской народных республик, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской области объявили о проведении референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она затронет 300 тыс человек из числа тех, кто уже служил в армии и имеет необходимую для вооруженных сил специальность, пояснял министр обороны Сергей Шойгу.

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В ходе обращения президент заявил об использовании всех средств для защиты российского народа. По его словам, западные страны десятилетиями «взращивали ненависть» к России, к ней применяется «ядерный шантаж», а Украину используют в качестве плацдарма для действий против России. «Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — сказал президент.