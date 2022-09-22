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Война санкций ,  
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«РИА Новости» узнало о возможной отмене вето по вопросам России в ЕС

В рамках нового пакета санкций Евросоюз отменит право вето при голосовании по вопросам, касающимся России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — сказал источник.

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Жозеп Боррель

Новый пакет санкций анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который провел встречу с главами МИД стран Евросоюза. Санкции станут ответом на объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию, а также на референдумы, который пройдут в ЛНР, ДНР и на занятых российскими войсками территориях Украины. 

Дипломатические источники Politico сообщают, что новые санкции ЕС коснуться импорта бриллиантов из России. Дипломаты ожидают, что среди списка предлагаемых мер будет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, а также расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Теги
ЕС «РИА Новости» санкции вето
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