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Путин понадеялся на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что значительная часть зерна из украинских портов направится в бедные страны, отметив, что пока этого достичь не удается. Об этом он заявил на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, трансляцию вел РБК.

Также Путин рассказал о том, что только «мизерная часть» вывозимого с Украины зерна попадает в бедные страны заместителю генсекретаря ООН Розмари ДиКарло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Их беседа состоялась после подписания Самаркандской декларации. По словам Пескова, ДиКарло ответила, что этот вопрос стоит у ООН на повестке дня и организация занимается проблемой.

Госдеп ответил на обвинения Путина по поставкам украинского зерна
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение, позволяющее вывозить заблокированное в украинских портах после начала боевых действий зерно.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки с вывозом зерна с Украины. Он назвал сделку по зерну «очередным наглым обманом», так как только два из 87 кораблей отплыли с Украины в беднейшие страны, а с начала действия механизма было вывезено только 60 тыс. т из 2 млн т зерна. 9 сентября ООН сообщила, что с Украины вывезли 2,5 млн т.

Путин предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

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В Госдепе на обвинения Путина ответили, что рынок является глобальным, поэтому продовольствие доставляется не только в беднейшие, но и в развивающиеся страны. «Независимо от того, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен.

Теги
Персоны
Владимир Путин ООН зерно Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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