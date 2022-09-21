ЦБ Армении оставил за банками право решать, обслуживать ли карты «Мир»

Коммерческие банки Армении сами должны принимать решения об обслуживании карт российской платежной системы «Мир», заявили в ЦБ республики в ответ на запрос Общественного телевидения, сообщает ТАСС.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — сказал регулятор.

Карты российской платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В то же время в США рассчитывают, что больше банков откажутся от обслуживания карт «Мир» из-за риска санкций, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США. «Отключение от «Мира» — один из лучших способов защитить банк от санкционных рисков в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от «Мира», поскольку они не хотят рисковать и оказаться по ту сторону», — сказал собеседник агентства.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что турецкие банки Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты российской платежной системы с 16 сентября. По словам собеседника агентства в справочном центре Isbank, это решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В службе поддержки клиентов Deniz уточнили, что банк перестал проводить операции по картам «Мир», их больше не принимаю банкоматы.

До этого Reuters сообщал, что Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Как пояснили в банке Bloomberg, решение связано с заявлением Минфина США, касающегося сотрудничества финансовых учреждений с российской платежной системой.

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В пресс-службе «Мира» заявили РБК, что ситуация с приемом и обслуживанием карт «Мир» в каждой конкретной стране зависит от позиции банков. «Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», — отметили там.

США ввели санкции против генерального директора НСПК Владимира Комлева, однако сам оператор карт «Мир» под ограничения не попал. При этом американский Минфин предупредил, что банки, сотрудничащие с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Посольство России в Анкаре порекомендовало российским туристам, собирающимся в Турцию, иметь при себе наличную валюту из-за проблем с картами «Мир». Там также посоветовали пользоваться картами «Мир» через терминалы тех банков, которые не отказались от сотрудничества с российской платежной системой, например Ziraat bankası.