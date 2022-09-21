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ЦБ Армении оставил за банками право решать, обслуживать ли карты «Мир»

ЦБ Армении оставил за банками право принимать решения об обслуживании карт «Мир»

Коммерческие банки Армении сами должны принимать решения об обслуживании карт российской платежной системы «Мир», заявили в ЦБ республики в ответ на запрос Общественного телевидения, сообщает ТАСС.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения своих условий обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — сказал регулятор.

Карты российской платежной системы «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В то же время в США рассчитывают, что больше банков откажутся от обслуживания карт «Мир» из-за риска санкций, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США. «Отключение от «Мира» — один из лучших способов защитить банк от санкционных рисков в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от «Мира», поскольку они не хотят рисковать и оказаться по ту сторону», — сказал собеседник агентства.

Турецкий банк Ziraat Bank сообщил о продолжении обслуживания карт «Мир»
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее «РИА Новости» сообщило, что турецкие банки Isbank и Denizbank перестали обслуживать карты российской платежной системы с 16 сентября. По словам собеседника агентства в справочном центре Isbank, это решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В службе поддержки клиентов Deniz уточнили, что банк перестал проводить операции по картам «Мир», их больше не принимаю банкоматы.

До этого Reuters сообщал, что Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир». Как пояснили в  банке Bloomberg, решение связано с заявлением Минфина США, касающегося сотрудничества финансовых учреждений с российской платежной системой.

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В пресс-службе «Мира» заявили РБК, что ситуация с приемом и обслуживанием карт «Мир» в каждой конкретной стране зависит от позиции банков. «Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт «Мир», их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций», — отметили там. 

США ввели санкции против генерального директора НСПК Владимира Комлева, однако сам оператор карт «Мир» под ограничения не попал. При этом американский Минфин предупредил, что банки, сотрудничащие с НСПК, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». 

Посольство России в Анкаре порекомендовало российским туристам, собирающимся в Турцию, иметь при себе наличную валюту из-за проблем с картами «Мир». Там также посоветовали пользоваться картами «Мир» через терминалы тех банков, которые не отказались от сотрудничества с российской платежной системой, например Ziraat bankası.

Теги
платежная система "Мир" Армения
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