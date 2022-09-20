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Бишкек сообщил о 500 разрушенных в конфликте с Таджикистаном домах

Фото: Yam G-Jun / Getty Images
Фото: Yam G-Jun / Getty Images

Более 500 домов в Киргизии было разрушено в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Ырысбек Жолдошбаев на пресс-конференции, передает агентство 24.kg.

По его словам, в Баткенской области разрушено 364 жилых дома, 168 хозяйственных построек, пять школ, три детских сада и один фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, пострадало пять стратегических объектов, 149 — недвижимого имущества и объектов обеспечения жизнедеятельности, сожжено девять машин, добавил Жолдошбаев.

Он также отметил, что данные неокончательные, работа по обследованию всей местности и оценке ущерба продолжается.

Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Отношения между Киргизией и Таджикистаном обострились 14 сентября, страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и сообщали об обстрелах приграничных сел. Атакам подверглись части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В Баткенской области ввели режим ЧС.

По данным Душанбе, в результате вооруженного конфликта погибли 46 гражданТаджикистана. Минздрав Киргизии со своей стороны сообщил о 59 жертвах.

19 сентября глава киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами. Мирный протокол включает три пункта: отвод войск с линии границы в места постоянной дислокации, нахождение на границе двух стран только пограничных отрядов и продолжение процесса по урегулированию приграничных вопросов.

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Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 987 км, из которых по 460 км у стран нет договоренностей. Из-за этого происходят инциденты на границе двух государств: за последние 20 лет зафиксировано больше ста случаев.

Теги
Киргизия Таджикистан МЧС разрушения
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