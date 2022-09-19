Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный протокол

Протокол об установлении мира включает три пункта, в том числе об отводе войск с линии границы в места постоянной дислокации

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Киргизия и Таджикистан подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя странами. Об этом сообщил глава киргизского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев после переговоров с таджикском коллегой Саймумином Ятимовым, передает агентство Turmush.

Как пишет «Sputnik — Таджикистан», мирный протокол включает три пункта:

отвод войск с линии границы в места постоянной дислокации;

нахождение на границе двух стран только пограничных отрядов;

продолжение процесса по урегулированию приграничных вопросов.

Днем 19 сентября киргизская сторона заявила, что обстановка на границе двух стран спокойная, Бишкек и Душанбе сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 987 км, из которых у стран нет договоренностей по 460 км.

Отношения между Киргизией и Таджикистаном обострились на прошлой неделе, страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и сообщали об обстрелах приграничных сел. Атакам подверглись части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В Баткенской области ввели режим ЧС. За время эскалации стороны несколько раз договаривались прекратить огонь, но договоренности не соблюдались.

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По данным Душанбе, в результате вооруженного конфликта погиб 41 гражданин Таджикистана. Минздрав Киргизии со своей стороны сообщил о 59 жертвах, 19 сентября объявлено в стране днем траура.

Президент России Владимир Путин ранее призвал стороны принять меры «к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами». Москва, Бишкек и Душанбе — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).