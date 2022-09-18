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Киргизия и Таджикистан сообщили более чем о 80 погибших в боях на границе

Бишкек заявил о 46 погибших, Душанбе — о 38. Киргизские власти также сообщили, что четверо военнослужащих числятся пропавшими. 19 сентября в Киргизии объявлено днем траура по погибшим
Фото: Даниль Усманов / AP
Фото: Даниль Усманов / AP

Число погибших в результате обострения на границе с Таджикистаном с киргизской стороны достигло 46, передает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Минздрава республики. В МИД Таджикистана сообщили о 38 погибших, в том числе двух военных, боле 20 человек ранены, пишет ТАСС.

В Киргизии МЧС ищет четырех пропавших без вести военнослужащих.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В киргизской Баткенской области ввели режим ЧС.

В тот же день главы обоих государств, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, договорились о прекращении огня, но эта договоренность впоследствии нарушалась.

Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.

Российский лидер Владимир Путин обсудил обострение с Жапаровым и Рахмоном и призвал стороны принять меры «к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».

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Киргизская сторона 18 сентября сообщила, что обстановка на границе спокойная и есть тенденция к ее стабилизации, стороны соблюдают договоренности о прекращении огня.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Киргизия Таджикистан конфликт граница
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