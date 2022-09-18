Киргизия и Таджикистан сообщили более чем о 80 погибших в боях на границе
Число погибших в результате обострения на границе с Таджикистаном с киргизской стороны достигло 46, передает 24.kg со ссылкой на пресс-центр Минздрава республики. В МИД Таджикистана сообщили о 38 погибших, в том числе двух военных, боле 20 человек ранены, пишет ТАСС.
В Киргизии МЧС ищет четырех пропавших без вести военнослужащих.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области и Ошская область Киргизии, а также части Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области и район Лахш Таджикистана. В киргизской Баткенской области ввели режим ЧС.
В тот же день главы обоих государств, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, договорились о прекращении огня, но эта договоренность впоследствии нарушалась.
Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.
Российский лидер Владимир Путин обсудил обострение с Жапаровым и Рахмоном и призвал стороны принять меры «к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
Киргизская сторона 18 сентября сообщила, что обстановка на границе спокойная и есть тенденция к ее стабилизации, стороны соблюдают договоренности о прекращении огня.