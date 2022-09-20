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Военная операция на Украине ,  
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Харьковская ВГА обвинила ВСУ в похищениях людей в Купянске

ВГА Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

В Купянске Харьковской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ищут людей, сотрудничавших с Россией. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам собеседника агентства, после прихода в Купянск ВСУ беженцы стали рассказывать о «страшных вещах», которые происходят в городе.

«ВСУ активно ведет работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — рассказал представитель ВГА.

Купянск находится в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Является административным центром Купянского района.

Город примерно надвое разделяет река Старый Оскол. ВГА накануне сообщала о сохранении контроля над левобережной частью Купянска.

Харьковская ВГА заявила о контроле над востоком Купянска
Политика
Фото:Zelenskiy Official / Telegram

Российские войска взяли часть Харьковской области под контроль после начала военных действий на Украине. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.

9 сентября пророссийские власти объявили эвакуацию мирного населения Изюма, Купаянска и Верхнего Бурлука, а также сообщили о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил. После этого российское Минобороны заявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении.

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Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев позднее объяснял, что на харьковском направлении число украинских военных превышало количество российских в восемь раз и решение отвести войска было принято для сохранения личного состава.


 

Теги
Харьковская область Военная операция на Украине коллаборационизм
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