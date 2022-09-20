Харьковская ВГА обвинила ВСУ в похищениях людей в Купянске
В Купянске Харьковской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ищут людей, сотрудничавших с Россией. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.
По словам собеседника агентства, после прихода в Купянск ВСУ беженцы стали рассказывать о «страшных вещах», которые происходят в городе.
«ВСУ активно ведет работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — рассказал представитель ВГА.
Купянск находится в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Является административным центром Купянского района.
Город примерно надвое разделяет река Старый Оскол. ВГА накануне сообщала о сохранении контроля над левобережной частью Купянска.
Российские войска взяли часть Харьковской области под контроль после начала военных действий на Украине. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.
9 сентября пророссийские власти объявили эвакуацию мирного населения Изюма, Купаянска и Верхнего Бурлука, а также сообщили о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил. После этого российское Минобороны заявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении.
Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев позднее объяснял, что на харьковском направлении число украинских военных превышало количество российских в восемь раз и решение отвести войска было принято для сохранения личного состава.