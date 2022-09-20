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АТОР рекомендовала российским туристам брать наличные в Турцию

Фото: Mustafa Kaya /XinHua / Global Look Press
Фото: Mustafa Kaya /XinHua / Global Look Press

Российским туристам следует брать с собой наличные деньги в рублях или в валюте при поездке в Турцию из-за нестабильной работы карт «Мир», посоветовала Ассоциация туроператоров на сайте.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли, а также бронировать в Анталье отели на «все включено», или, в случае Стамбула — как минимум с завтраками», — отметили эксперты.

Они рассказали, что рубли можно поменять по хорошему курсу в банкомате Halkbank в аэропорту Антальи. В городе курс вряд ли будет близок к курсу Центробанка. Кроме того, АТОР посоветовала взять с собой карту «Мир», если она выпущена неподсанкционным российским банком. По ее данным, банкоматы Ziraat Bankası и Halkbank выдают лиры по картам «Сбербанка».

Два крупных частных банка Турции прекратили прием карт «Мир»
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Фото:Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

Ранее частные турецкие банки Isbank и Denizbank подтвердили, что прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Представитель Isbank объяснил, что это решение связано с санкциями США и Великобритании против России.

В середине сентября Financial Times писала о планах США и ЕС усилить давление на Турцию из-за подключения местных банков к платежной системе «Мир». После этого о проблемах с работой российских карт сообщал портал Tourdom и представитель сети отелей Titanic.

Оператор системы сообщал об обычном режиме работы карт «Мир» в Турции, но отмечал, что клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании карт подсанкционных банков.

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АТОР Турция платежная система "Мир" наличные российские туристы
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