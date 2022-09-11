Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Купянском

Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ навести переправу через Оскол под Купянском

Фото: Минобороны РФ

Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 в ходе выполнения очередного боевого задания зафиксировал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе экипажа были майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников, которые с 5 сентября поддерживают мотострелковые подразделения на Купянском направлении.

Ранее Минобороны поделилось кадрами работы российской боевой авиации, которая поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки. Накануне ведомство объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В Минобороны пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

Днем ранее ведомство опубликовало видео переброски тяжелой техники на харьковское направление, не комментируя обстановку в регионе. В тот же день военно-гражданская администрация подконтрольной России части Харьковской области объявила эвакуацию мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука и сообщила о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил.

10 сентября администрация заявила о постоянных обстрелах Изюма со стороны ВСУ и тяжелой ситуации в городе. До этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

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До объявления о перегруппировке российские силы контролировали около 20% Харьковской области, говорил в конце июля глава ВГА региона Виталий Ганчев.