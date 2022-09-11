Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Почему люди агрессивнее других животных с точки зрения нейронауки Pro, 13:15
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 13:14
Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Купянском Политика, 13:11
На Камчатке и Сахалине начали подсчет результатов голосования Политика, 13:09
Гроб с телом Елизаветы II покинул Балморал и отправился в Эдинбург Политика, 13:09
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 12:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:40
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 12:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Следующая — Бангладеш. Сможет ли страна избежать судьбы Шри-Ланки Pro, 12:34
Венгерская фигуристка ушла из сборной из-за россиянки Спорт, 12:28
В Италии анонсировали план ЕК по потолку цен на газ в сентябре Политика, 12:05
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 11:49
«Уволиться что ли?»: как сотруднику пережить послеотпускной синдром Pro, 11:35
АТОР увидела рост интереса в ЕС к долгим отпускам на курортах зимой Общество, 11:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ навести переправу под Купянском

Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ навести переправу через Оскол под Купянском
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 в ходе выполнения очередного боевого задания зафиксировал попытку украинских военных навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе экипажа были майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников, которые с 5 сентября поддерживают мотострелковые подразделения на Купянском направлении.

Минобороны сообщило о захвате американского бронетранспортера М113
Политика

Ранее Минобороны поделилось кадрами работы российской боевой авиации, которая поддерживает огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки. Накануне ведомство объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В Минобороны пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

Днем ранее ведомство опубликовало видео переброски тяжелой техники на харьковское направление, не комментируя обстановку в регионе. В тот же день военно-гражданская администрация подконтрольной России части Харьковской области объявила эвакуацию мирного населения Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука и сообщила о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил.

10 сентября администрация заявила о постоянных обстрелах Изюма со стороны ВСУ и тяжелой ситуации в городе. До этого первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный сообщили об уходе союзных войск из Изюма. Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска. По мнению Поддубного, командование приняло верное решение, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

Читайте на РБК Pro
Pro
14 принципов управления от автора «японского экономического чуда»
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования

До объявления о перегруппировке российские силы контролировали около 20% Харьковской области, говорил в конце июля глава ВГА региона Виталий Ганчев.

Теги
Минобороны военная авиация Ми-35
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах в районе Балаклеи и Изюма
Политика
Минобороны сообщило о захвате американского бронетранспортера М113
Политика
Минобороны сообщило об ударах по «Кракену» в районе Балаклеи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter