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Военная операция на Украине ,  
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Совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС»

МАГАТЭ в резолюции призвало Россию «прекратить действия против Запорожской АЭС и на ней»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против и на Запорожской атомной электростанции», передает Reuters.

Эта резолюция, как и та, что была в марте, также была предложена Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в правление — высший руководящий орган МАГАТЭ.

Документ, в котором правление призывает Россию «немедленно прекратить все действия против и в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов на Украине», принят 26 голосами. Две страны — Россия и Китай — выступили против. Еще семь (Египет, ЮАР, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан) воздержались.

В этой резолюции совет управляющих МАГАТЭ выражает сожаление в связи с «насильственными действиями России в отношении ядерных объектов на Украине, включая продолжающееся нахождение российских сил и персонала «Росатома» на ЗАЭС».

Военная операция на Украине. Онлайн
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В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене резолюцию совета МАГАТЭ назвали «антироссийской». «Ахиллесова пята» этого документа в том, что в ней ничего не говорится о систематических обстрелах АЭС, которые «являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ в мире», отметили в нем. «Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — заявили в дипмиссии.

Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в конце февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации. Впоследствии Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Российские власти объясняли присутствие на ней военных обеспечением безопасности.

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На фоне возросшей угрозы аварии обе стороны поддержали визит на объект миссии МАГАТЭ. Специалисты посетили АЭС в начале сентября, двое из них остались на объекте. В докладе организация подтвердила, что ряд зданий на станции повреждены, однако ответственных за обстрелы не назвала.

Теги
Запорожская АЭС резолюция МАГАТЭ Украина Военная операция на Украине
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