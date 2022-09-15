Власти Энергодара сообщили о питании Запорожской АЭС со стороны Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:17
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:14
Mazars в России продолжит работу под брендом «Мариллион» Пресс-релиз, 16:09
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:07
В «Конкорде» ответили на видео с похожим на Пригожина человеком в колонии Политика, 16:05
Почему агрессивные продажи все еще эффективны Pro, 16:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Замглавы центра судебной экспертизы Минюста задержали по делу о взятке Политика, 15:56
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Путин заявил о развитии отношений с Ираном «по всем векторам» Политика, 15:50
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 15:44
Стали известны сроки проведения слушаний в РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 15:40
Упражнения для красивой походки: простая видеотренировка Pro, 15:33 
В Кривом Роге сообщили о попадании крылатой ракеты по заводу Политика, 15:32
Призеры ОИ предложили снизить пенсионный возврат для спортсменов в России Спорт, 15:28
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Энергодара сообщили о питании Запорожской АЭС со стороны Украины

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Электроэнергия на Запорожскую АЭС сейчас поступает со стороны Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара, где находится станция, Александр Волга, передает ТАСС.

«Запорожская атомная станция ничего не вырабатывает. К ним поступает только необходимое электричество, порядка 124 МВт со стороны ТЭС Ферросплавная, со стороны Украины, для собственных нужд, для работы самой станции», — сказал он.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением украинского «Энергоатома».

В результате обстрелов 6 сентября были повреждены резервные линии электропередачи, связывающие Запорожскую АЭС с регионами Украины и подконтрольными российским войскам территориями. Несмотря на починку одной из линий, 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.

В результате отключения энергоблоков и выпадения из системы в том числе харьковской ТЭЦ (11 сентября там после обстрела случился пожар) в Харькове перестало работать метро, не было воды. Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В то же время власти Энергодара заявляли, что подача электричества в городе продолжается в штатном режиме. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что в случае возникновения проблем власти могут обратиться за электроэнергией к России.

13 сентября МАГАТЭ сообщило о восстановлении всех резервных линий электропередачи Запорожской АЭС, которые ведут к ближайшей теплоэлектростанции. ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство «можно использовать для доступа к электроэнергии из украинской сети», уточнило агентство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Из личного архива Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Каким фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock На рынке чипов переизбыток. Что это значит для будущего Nvidia
Статьи

Теги
Запорожская АЭС Энергодар электроснабжение
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МАГАТЭ сообщило о восстановлении всех резервных ЛЭП Запорожской АЭС
Политика
В ВГА Запорожья заявили о подготовке ВСУ к наступлению в районе ЗАЭС
Политика
Песков заявил, что речи о выводе войск с Запорожской АЭС не идет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter