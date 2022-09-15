Власти Энергодара сообщили о питании Запорожской АЭС со стороны Украины

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Электроэнергия на Запорожскую АЭС сейчас поступает со стороны Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара, где находится станция, Александр Волга, передает ТАСС.

«Запорожская атомная станция ничего не вырабатывает. К ним поступает только необходимое электричество, порядка 124 МВт со стороны ТЭС Ферросплавная, со стороны Украины, для собственных нужд, для работы самой станции», — сказал он.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением украинского «Энергоатома».

В результате обстрелов 6 сентября были повреждены резервные линии электропередачи, связывающие Запорожскую АЭС с регионами Украины и подконтрольными российским войскам территориями. Несмотря на починку одной из линий, 11 сентября работу Запорожской АЭС полностью остановили.

В результате отключения энергоблоков и выпадения из системы в том числе харьковской ТЭЦ (11 сентября там после обстрела случился пожар) в Харькове перестало работать метро, не было воды. Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В то же время власти Энергодара заявляли, что подача электричества в городе продолжается в штатном режиме. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что в случае возникновения проблем власти могут обратиться за электроэнергией к России.

13 сентября МАГАТЭ сообщило о восстановлении всех резервных линий электропередачи Запорожской АЭС, которые ведут к ближайшей теплоэлектростанции. ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство «можно использовать для доступа к электроэнергии из украинской сети», уточнило агентство.