В Петербурге установят памятные таблички Кнорозову, Рахлину и Вербицкой

Юрий Кнорозов (Фото: Галина Дзенискевич / rsuh.ru)

Власти Санкт-Петербурга одобрили установку мемориальных табличек в честь восьми выдающихся деятелей, решение согласовал Совет по мемориальным доскам, сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства города.

Среди тех, в чью честь установят памятные таблички, советский и российский этнограф, основатель отечественной школы майянистики Юрий Кнорозов, который стал известен после расшифровки письменности древних майя. В 1963 году вышла его монография «Письменность индейцев майя» со словарем и каталогом знаков (540 штук), а спустя 12 лет — работа «Иероглифические рукописи майя» (перевод и исследование всех уцелевших манускриптов). В июле президент поручил увековечить память ученого и торжественно отметить 19 ноября его 100-летие. В 2018 году Кнорозову установили памятник в Мексике.

Также будет установлена табличка с именем экс-президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Она автор более чем 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии, а также методики преподавания русского языка.

Еще одна табличка появится в честь первого тренера Владимира Путина по самбо Анатолия Рахлина. Под руководством Рахлина президент дважды стал мастером спорта: в 1973 году — по самбо, в 1975 году — по дзюдо. Путин наградил Рахлина орденом Почета за заслуги в развитии дзюдо.

Мемориальные таблички также будут установлены в честь правоведа и декана юридического факультета Ленинградского государственного университета Николая Алексеева, доктора исторических наук, профессора исторического факультета ЛГУ Владимира Мавродина, хирурга и одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Михаила Сороки.