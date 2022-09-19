Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 16:01
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
В Петербурге установят памятные таблички Кнорозову, Рахлину и Вербицкой Общество, 17:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:19
Sun узнала о пищевом отравлении игроков «Манчестер Юнайтед» в Молдавии Спорт, 17:18
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2011 года Инвестиции, 17:09
В ЛНР предложили провести референдум о присоединении к России немедленно Политика, 17:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Останкинской башне из-за ветра в день открытия остановились лифты Общество, 17:04
Брокеры заявили о сложностях с поэтапным запретом для «неквалов» Инвестиции, 17:02
Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты Pro, 16:58
«Сибур» запустил акцию в поддержку использования вторичного пластика Пресс-релиз, 16:53
Путин заявил, что бюджет должен быть устойчивым и сбалансированным Экономика, 16:51
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Петербурге установят памятные таблички Кнорозову, Рахлину и Вербицкой

Юрий Кнорозов
Юрий Кнорозов (Фото: Галина Дзенискевич / rsuh.ru)

Власти Санкт-Петербурга одобрили установку мемориальных табличек в честь восьми выдающихся деятелей, решение согласовал Совет по мемориальным доскам, сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства города.

Среди тех, в чью честь установят памятные таблички, советский и российский этнограф, основатель отечественной школы майянистики Юрий Кнорозов, который стал известен после расшифровки письменности древних майя. В 1963 году вышла его монография «Письменность индейцев майя» со словарем и каталогом знаков (540 штук), а спустя 12 лет — работа «Иероглифические рукописи майя» (перевод и исследование всех уцелевших манускриптов). В июле президент поручил увековечить память ученого и торжественно отметить 19 ноября его 100-летие. В 2018 году Кнорозову установили памятник в Мексике.

Также будет установлена табличка с именем экс-президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой. Она автор более чем 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии, а также методики преподавания русского языка.

Еще одна табличка появится в честь первого тренера Владимира Путина по самбо Анатолия Рахлина. Под руководством Рахлина президент дважды стал мастером спорта: в 1973 году — по самбо, в 1975 году — по дзюдо. Путин наградил Рахлина орденом Почета за заслуги в развитии дзюдо.

Власти Москвы объяснили демонтаж табличек в память о жертвах репрессий
Общество

Мемориальные таблички также будут установлены в честь правоведа и декана юридического факультета Ленинградского государственного университета Николая Алексеева, доктора исторических наук, профессора исторического факультета ЛГУ Владимира Мавродина, хирурга и одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Михаила Сороки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Prudence Earl / Unsplash Почему ночные перекусы опасны не только для фигуры
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Голубые фишки «ФосАгро»: что не так с акциями компании
Статьи
Теги
Санкт-Петербург памятная доска мемориальная доска Людмила Вербицкая
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти Москвы объяснили демонтаж табличек в память о жертвах репрессий
Общество
На улицах Казахстана начали снимать таблички с именем Назарбаева
Политика
В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter