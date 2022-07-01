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В России увековечат память Кнорозова, расшифровавшего письменность майя

Юрий Кнорозов с кошкой Асей
Юрий Кнорозов с кошкой Асей (Фото: Wikimedia Commons)

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память советского и российского этнографа, основателя отечественной школы майянистики Юрия Кнорозова, который стал известен после расшифровки письменности древних майя. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

19 ноября 2022 года исполнится 100 лет со дня рождения Кнорозова. Президент поручил отпраздновать эту дату.

В 1948 году Кнорозов окончил исторический факультет МГУ. Спустя четыре года в журнале «Советская этнография» он опубликовал предварительный отчет о дешифровке. С 1953 года ученый работал в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР. Его монография «Письменность индейцев майя» со словарем и каталогом знаков (540 единиц) вышла в 1963 году, а спустя 12 лет была опубликована работа «Иероглифические рукописи майя» (перевод и исследование всех уцелевших рукописей). Кроме письменности майя он занимался также продвижением математических методов исследования недешифрованных письменностей.

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Юрий Кнорозов — лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР, а также кавалер мексиканского ордена Ацтекского орла и обладатель Большой золотой медали президента Гватемалы. Он умер в конце марта 1999 года.

В 2018 году Кнорозову установили памятник в Мексике. Монумент сделан по мотивам известной черно-белой фотографии Кнорозова, на которой он запечатлен с любимой кошкой Асей. На лицевой стороне стелы с высоким рельефом изображен в полный рост сам ученый, держащий на руках кошку, а на тыловой — иероглифы майя. На постаменте закреплена гранитная табличка с датами жизни Кнорозова (1922–1999) и указанием на двух языках о сделанном им великом открытии.

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